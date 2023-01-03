Стали известны особые условия контракта Роналду в саудовском клубе "Аль-Наср"

Португальский нападающий Криштиану Роналду будет обладать особыми привилегиями в саудовском "Аль-Насре".
Как сообщает Report со ссылкой на издание Marca, футболист сборной Португалии может летом вернуться в Европу для выступления в Лиге Чемпионов (ЛЧ).
В его контракте с саудовским клубом "Аль‑Наср" есть пункт, по которому Роналду может отправиться аренду в "Ньюкасл" в случае выхода данной английской команды в Лигу чемпионов.
"Ньюкасл", как и "Аль-Наср", принадлежат Государственному инвестиционному фонду Саудовской Аравии. "Аль‑Наср" заключил контракт с Роналду до лета 2025 года.
Футболист также сможет поменять тренера, если нынешний не будет его устраивать. На данный момент "Аль-Наср" возглавляет Руди Гарсия, ранее тренировавший "Лион" и "Марсель".