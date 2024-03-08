Стали известны номинанты на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы

Официальный сайт УЕФА назвал имена четырёх футболистов, номинированных на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы.

Официальный сайт УЕФА назвал имена четырёх футболистов, номинированных на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы.

Как передает Report , ими стали итальянский хавбек "Ромы" Стефан Эль-Шаарави, бразильский полузащитник "Карабаха" Жунинью, габонский форвард "Марселя" Пьер-Эмерик Обамеянг и уругвайский нападающий "Ливерпуля" Дарвин Нуньес.

Стефан Эль-Шаарави сделал две голевые передачи в матче с "Брайтон энд Хоув Альбион" (4:0), Жунинью забил гол и сделал ассист в игре с "Байером" (2:2), Нуньес оформил дубль в матче с пражской "Спартой" (5:1), а Обамеянг забил два мяча во встрече с "Вильярреалом" (4:0).

Всего на этой неделе прошло восемь матчей 1/8 финала ЛЕ: "Марсель" - "Вильярреал" (4:0), "Спортинг Лиссабон" - "Аталанта" (1:1), "Рома" - "Брайтон энд Хоув Альбион" (4:0), "Карабах" - "Байер" (2:2), "Фрайбург" - "Вест Хэм Юнайтед" (1:0), "Милан" - "Славия Прага" (4:2), "Бенфика" - "Рейнджерс" (2:2), "Спарта Прага" - "Ливерпуль" (1:5).