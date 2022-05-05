Стали известны номинанты на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов

По итогам двух прошедших встреч 1/2 финала Лиги чемпионов определились кандидаты на звание лучшего игрока недели.

По итогам двух прошедших встреч 1/2 финала Лиги чемпионов определились кандидаты на звание лучшего игрока недели.

Как передает Report, об этом сообщается на официальном сайте УЕФА.

Так, в числе номинантов оказались полузащитник «Вильрреала» Франсис Коклен, поразивший ворота «Ливерпуля», полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва, вратарь мадридского «Реала» Тибо Куртуа, а также нападающий «Ливерпуля» Луис Диас, который забил гол в ворота «Вильярреала».

Отметим, что проголосовать можно на официальном сайте УЕФА.

Напомним, что в финале Лиги чемпионов «Ливерпуль» сыграет с «Реалом». По сумме двух полуфинальных матчей «красные» обыграли «Вильярреал» (2:0, 3:2), а «сливочные» переиграли «Манчестер Сити» (3:4, 3:1).

Отметим, что финал состоится на стадионе «Стад де Франс» в Париже (Франция) 28 мая.