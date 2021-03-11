Стали известны номинанты на звание лучшего игрока недели в ЛЧ

Лучшим игроком прошлой игровой недели в Лиге чемпионов был признан нападающий "Баварии" Роберт Левандовски

По итогам четырёх прошедших встреч 1/8 финала Лиги чемпионов определились кандидаты на звание лучшего игрока недели.

Как передает Report, об этом сообщается на официальном сайте УЕФА.

Так, в числе номинантов оказались форвард дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд, отметившийся дублем в матче с "Севильей" (2:2), полузащитник "Порту" Сержиу Оливейра, чьи два забитых мяча позволили команде переиграть "Ювентус" (2:3) по сумме двух встреч и оказаться в 1/4 финала турнира, а также опорный хавбек "Ливерпуля" Фабиньо и вратарь "Пари Сен-Жермен" Кейлор Навас.

Напомним, что лучшим игроком прошлой игровой недели в Лиге чемпионов был признан нападающий "Баварии" Роберт Левандовски.