Стали известны номинантки на «Золотой мяч» среди женщин

Стали известны номинантки на «Золотой мяч» среди женщин

Журнал France Football огласил список из 20 футболисток, которые будут претендовать на награду «Золотой мяч» по итогам прошлого сезона.

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