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Стали известны номинантки на «Золотой мяч» среди женщин

Стали известны номинантки на «Золотой мяч» среди женщин Журнал France Football огласил список из 20 футболисток, которые будут претендовать на награду «Золотой мяч» по итогам прошлого сезона.
Футбол
13 августа 2022 г. 06:06
Стали известны номинантки на «Золотой мяч» среди женщин

Журнал France Football огласил список из 20 футболисток, которые будут претендовать на награду «Золотой мяч» по итогам прошлого сезона.

Report представляет список:

Сельма Баша («Лион»), Фридолина Рольфё («Бавария»), Вивианне Мидема («Арсенал»), Люси Бронз («Барселона»), Сэм Керр («Челси»), Кристиана Эндлер («Лион»), Лена Обердорф («Вольфсбург»), Кадидиату Диани («ПСЖ»), Катарина Макарио («Лион»), Алексия Путельяс («Барселона»), Александра Попп («Вольфсбург»), Айтана Бонмати («Барселона»), Венди Ренар («Лион»), Алекс Морган («Орландо Прайд»), Бет Мид («Арсенал»), Асисат Ошоала («Барселона»), Мари-Антуанетт Катото («ПСЖ»), Милли Брайт («Челси»), Тринити Родман («Вашингтон Спирит»), Ада Хегерберг («Лион»).

Напомним, что действующей обладательницей трофея является полузащитница «Барселоны» Алексия Путельяс, которая также есть в списке номинантов.

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