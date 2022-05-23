Стали известны лучшие бомбардиры АПЛ

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах и форвард «Тоттенхэм Хотспур» Сон Хын Мин разделили первую строчку в списке лучших бомбардиров английской Премьер-лиги сезона-2021/2022.

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах и форвард «Тоттенхэм Хотспур» Сон Хын Мин разделили первую строчку в списке лучших бомбардиров английской Премьер-лиги сезона-2021/2022.

Как передает Report , у египтянина и корейца по 23 гола в 35 матчах чемпионата Англии. Третьим в гонке бомбардиров стал нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, он забил 18 мячей в 30 играх.

Отметим, что чемпионом Англии стал «Манчестер Сити», вторым в таблице стал «Ливерпуль». Помимо «Манчестер Сити» и «Ливерпуля», в четвёрку лучших команд чемпионата также вошли лондонские «Челси» и «Тоттенхэм Хотспур». Данные четыре клуба в следующем сезоне сыграют в Лиге чемпионов.

В Лиге Европы примут участие «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед», а в Лиге конференций – «Вест Хэм Юнайтед». Вылетели из АПЛ «Бёрнли», «Уотфорд» и «Норвич Сити».