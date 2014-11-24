Баку. 24 ноября. REPORT.AZ/ Стали известны имена судей матча "Сент-Этьен" - "Карабах", который пройдет 27 ноября в рамках группового этапа Лиги Европы. Как сообщает Report, встречу проведет бригада исландских судей.

Главным рефери встречи назначен Кристин Якобссон. Ему помогут Сигурдур Оли Торлейфссон и Гуннар Сверрир Гуннарссон. Четвертым судьей выступит Гильфи Мар Сигурдссон.

Отметим, что матч "Сент-Этьен" - "Карабах" начнется в 21:05 по местному времени (28 ноября, в 00:05 по Бакинскому времени).