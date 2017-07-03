Стали известны имена судей матча "Дифферданж" - "Зиря"

Баку. 3 июля. REPORT.AZ/ Стали известны имена судей ответного матча команды "Зиря" с представителем Люксембурга - клубом "Дифферданж" в первом квалификационном раунде Лиги Европы по футболу.

Как сообщает Report, матч, который начнется в 21:00 по бакинскому времени, обслужат словацкие рефери. На встречу, которая состоится на стадионе "Мунисипаль Дифферданж", судьей назначен Борис Мархефка. Ему будут помогать Томаш Ворэл и Ян Позор. Функцию четвертого арбитра будет осуществлять Павол Хмура.

Отметим, что в первом матче среди коллективов, состоявшемся в Баку, клуб "Зиря" победил соперника со счетом 2:0.