Стали известны имена рекордсменов, забивших наибольшее количество мячей и принявших наибольшее участие в чемпионате Азербайджана - СПИСОК

Баку. 9 августа. REPORT.AZ/ Профессиональная футбольная лига обнародовала список рекордсменов, забивших наибольшее количество мячей и принявших наибольшее участие в чемпионате страны в составе клубов, которые примут участие в сезоне 2017/18 Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Как сообщает Report, в списке указаны члены семи команд, за исключением дебютанта - "Сабаиля".

Рекордсмены клубов по количеству матчей в чемпионате

"Карабах" - Аслан Керимов - 268

"Интер" - Владимир Левин - 205

"Кяпяз" - Азер Мамедов - 186

"Нефтчи" - Игорь Гетман - 182

"Габала" – Додо - 131

"Сумгайыт" - Славик Алхасов - 126

"Зиря" - Виктор Игбекойи - 56

Рекордсмены клубов по количеству голов в чемпионате

"Карабах" - Мушвиг Гусейнов - 109

"Нефтчи" - Самир Алекперов - 99

"Кяпяз" - Фазиль Парваров - 80

"Интер" - Бачана Схададзе - 31

"Габала" - Виктор Менди - 29

"Сумгайыт" - Пардис Ферджад-Азад - 22

"Зиря" - Нельсон Бонилла - 14.

Отметим, что клубы перечислены по последовательности показателей рекордсмена.