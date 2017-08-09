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    Стали известны имена рекордсменов, забивших наибольшее количество мячей и принявших наибольшее участие в чемпионате Азербайджана - СПИСОК

    В списке указаны члены семи команд, за исключением дебютанта - Сабаиля

    Баку. 9 августа. REPORT.AZ/ Профессиональная футбольная лига обнародовала список рекордсменов, забивших наибольшее количество мячей и принявших наибольшее участие в чемпионате страны в составе клубов, которые примут участие в сезоне 2017/18 Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

    Как сообщает Report, в списке указаны члены семи команд, за исключением дебютанта - "Сабаиля".

    Рекордсмены клубов по количеству матчей в чемпионате

    "Карабах" - Аслан Керимов - 268

    "Интер" - Владимир Левин - 205

    "Кяпяз" - Азер Мамедов - 186

    "Нефтчи" - Игорь Гетман - 182

    "Габала" – Додо - 131

    "Сумгайыт" - Славик Алхасов - 126

    "Зиря" - Виктор Игбекойи - 56

    Рекордсмены клубов по количеству голов в чемпионате

    "Карабах" - Мушвиг Гусейнов - 109

    "Нефтчи" - Самир Алекперов - 99

    "Кяпяз" - Фазиль Парваров - 80

    "Интер" - Бачана Схададзе - 31

    "Габала" - Виктор Менди - 29

    "Сумгайыт" - Пардис Ферджад-Азад - 22

    "Зиря" - Нельсон Бонилла - 14.

    Отметим, что клубы перечислены по последовательности показателей рекордсмена. 

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