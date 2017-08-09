Стали известны имена рекордсменов, забивших наибольшее количество мячей и принявших наибольшее участие в чемпионате Азербайджана - СПИСОК

Баку. 9 августа. REPORT.AZ/ Профессиональная футбольная лига обнародовала список рекордсменов, забивших наибольшее количество мячей и принявших наибольшее участие в чемпионате страны в составе клубов, которые примут участие в сезоне 2017/18 Премьер-лиги Азербайджана по футболу.
Как сообщает Report, в списке указаны члены семи команд, за исключением дебютанта - "Сабаиля".
Рекордсмены клубов по количеству матчей в чемпионате
"Карабах" - Аслан Керимов - 268
"Интер" - Владимир Левин - 205
"Кяпяз" - Азер Мамедов - 186
"Нефтчи" - Игорь Гетман - 182
"Габала" – Додо - 131
"Сумгайыт" - Славик Алхасов - 126
"Зиря" - Виктор Игбекойи - 56
Рекордсмены клубов по количеству голов в чемпионате
"Карабах" - Мушвиг Гусейнов - 109
"Нефтчи" - Самир Алекперов - 99
"Кяпяз" - Фазиль Парваров - 80
"Интер" - Бачана Схададзе - 31
"Габала" - Виктор Менди - 29
"Сумгайыт" - Пардис Ферджад-Азад - 22
"Зиря" - Нельсон Бонилла - 14.
Отметим, что клубы перечислены по последовательности показателей рекордсмена.
Şamo QuliyevАвтор новости
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