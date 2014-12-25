Баку. 25 декабря. REPORT.AZ/ Стали известны имена легионеров, которые останутся в клубе "Хазар Лянкяран". Об этом Report сообщил руководитель пресс-службы клуба Гусейн Джабраилоглы. Он отметил что, в команде останутся вратарь Векослав Томич, полузащитник Альфред Санко и Садио Тоункар, а с остальными придется расстаться. Отметим что, после отставки с поста главного тренера клуба Огуза Четина, этот пост занял Эльбрус Мамедов. Официальный представитель клуба также отметил, что с приходом нового наставника клуба, в команде идет процесс "омоложения" и предпочтение будет отдаваться воспитанникам клуба "Хазар Лянкяран".