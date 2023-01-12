Стали известны имена кандидатов на звание лучшего футболиста 2022

Международная федерация футбола (ФИФА) на своём официальном сайте объявила о старте голосования за лучшего футболиста 2022 года.
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Полностью список номинантов выглядит следующим образом:
Хулиан Альварес (Аргентина, "Манчестер Сити");
Джуд Беллингем (Англия, "Боруссия" Дортмунд);
Карим Бензема (Франция, "Реал Мадрид");
Кевин Де Брёйне (Бельгия, "Манчестер Сити");
Эрлинг Холанд (Норвегия, "Манчестер Сити");
Ашраф Хакими (Марокко, "ПСЖ");
Роберт Левандовски (Польша, "Барселона");
Садио Мане (Сенегал, "Бавария");
Килиан Мбаппе (Франция, "ПСЖ");
Лионель Месси (Аргентина, "ПСЖ");
Лука Модрич (Хорватия, "Реал" Мадрид");
Неймар (Бразилия, "ПСЖ");
Мохамед Салах (Египет, "Ливерпуль");
Винисиус Жуниор (Бразилия, "Реал Мадрид").
Приз The Best будет вручен 27 февраля этого года.