Стали известны имена кандидатов на звание лучшего футболиста 2022

Международная федерация футбола (ФИФА) на своём официальном сайте объявила о старте голосования болельщиков за обладателя награды лучшему футболисту 2022 года.

Международная федерация футбола (ФИФА) на своём официальном сайте объявила о старте голосования за лучшего футболиста 2022 года.

Как передает Report , в списке есть такие футболисты, как нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема, являющийся действующим обладателем аналогичной награды по версии издания France Football, "Золотого мяча", лучший игрок прошедшего чемпионата мира 2022 года в Катаре форвард сборной Аргентины и "ПСЖ" Лионель Месси, а также главный голеадор мундиаля футболист национальной команды Франции и одноклубник капитана аргентинцев Килиан Мбаппе.

Полностью список номинантов выглядит следующим образом:

Хулиан Альварес (Аргентина, "Манчестер Сити");

Джуд Беллингем (Англия, "Боруссия" Дортмунд);

Карим Бензема (Франция, "Реал Мадрид");

Кевин Де Брёйне (Бельгия, "Манчестер Сити");

Эрлинг Холанд (Норвегия, "Манчестер Сити");

Ашраф Хакими (Марокко, "ПСЖ");

Роберт Левандовски (Польша, "Барселона");

Садио Мане (Сенегал, "Бавария");

Килиан Мбаппе (Франция, "ПСЖ");

Лионель Месси (Аргентина, "ПСЖ");

Лука Модрич (Хорватия, "Реал" Мадрид");

Неймар (Бразилия, "ПСЖ");

Мохамед Салах (Египет, "Ливерпуль");

Винисиус Жуниор (Бразилия, "Реал Мадрид").

Приз The Best будет вручен 27 февраля этого года.