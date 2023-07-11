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Стали известны финансовые детали спонсорского соглашения между SOCAR и "Галатасараем"

Стали известны финансовые детали спонсорского соглашения между SOCAR и "Галатасараем" Стали известны финансовые подробности спонсорского соглашения между Государственной нефтяной компанией Азербайджанской Республики (SOCAR) и турецким "Галатасараем".
Футбол
11 июля 2023 г. 23:58
Стали известны финансовые детали спонсорского соглашения между SOCAR и Галатасараем

Стали известны финансовые подробности спонсорского соглашения между Государственной нефтяной компанией Азербайджанской Республики (SOCAR) и турецким "Галатасараем".

Как передает Report со ссылкой на официальный сайт клуба, SOCAR будет выплачивать стамбульскому представителю 5 000 000 евро в год в рамках взаимного сотрудничества.

Это означает, что общая стоимость трехлетнего спонсорского соглашения составит 15 000 000 евро.

Сотрудничество вступит в силу с сезона 2023/24 и будет распространяться на все команды клуба. Во всех соревнованиях под флагом УЕФА "Галатасарай" будет выступать в форме с логотипом SOCAR.

Отметим, что "Галатасарай" 23 раза становился чемпионом Турции.

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Версия на азербайджанском языке SOCAR və "Qalatasaray" arasında sponsorluq müqaviləsinin maliyyə detalları açıqlanıb

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