Стали известны финансовые детали спонсорского соглашения между SOCAR и "Галатасараем"

Стали известны финансовые подробности спонсорского соглашения между Государственной нефтяной компанией Азербайджанской Республики (SOCAR) и турецким "Галатасараем".

Стали известны финансовые подробности спонсорского соглашения между Государственной нефтяной компанией Азербайджанской Республики (SOCAR) и турецким "Галатасараем".

Как передает Report со ссылкой на официальный сайт клуба, SOCAR будет выплачивать стамбульскому представителю 5 000 000 евро в год в рамках взаимного сотрудничества.

Это означает, что общая стоимость трехлетнего спонсорского соглашения составит 15 000 000 евро.

Сотрудничество вступит в силу с сезона 2023/24 и будет распространяться на все команды клуба. Во всех соревнованиях под флагом УЕФА "Галатасарай" будет выступать в форме с логотипом SOCAR.

Отметим, что "Галатасарай" 23 раза становился чемпионом Турции.