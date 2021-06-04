О нас
Report Georgia
Аудио новости

Стали известны финалисты молодежного чемпионата Европы по футболу

Стали известны финалисты молодежного чемпионата Европы по футболу Сборная Германии со счетом 2:1 обыграла команду Нидерландов в полуфинале молодежного чемпионата Европы по футболу.
Футбол
4 июня 2021 г. 07:48
Стали известны финалисты молодежного чемпионата Европы по футболу

Сборная Германии со счетом 2:1 обыграла команду Нидерландов в полуфинале молодежного чемпионата Европы по футболу.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, финальный турнир проходит в Венгрии и Словении.

В составе победителей оба мяча забил Флориан Вирц (1-я и 8-я минуты), у проигравших отличился Перр Схюрс (67). В первом полуфинале сборная Португалии благодаря автоголу Хорхе Куэнки на 80-й минуте матча обыграла команду Испании. Испанцы стали победителями прошлого молодежного чемпионата Европы, который прошел в 2019 году.

На молодежном чемпионате мира выступают игроки, рожденные не раньше 1 января 1998 года. Финал состоится 6 июня в Любляне.

Отметим, что матч за третье место на чемпионате Европы не проводится.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое читаемое

Компания Legion Security осуществляет набор сотрудников
Компания Legion Security осуществляет набор сотрудников
31 мая 2021 г. 12:59
В Баку открылась станция метро 8 Ноября
В Баку открылась станция метро "8 Ноября"
29 мая 2021 г. 11:00
Бакметрополитен опубликовал требования для пассажиров
Бакметрополитен опубликовал требования для пассажиров
28 мая 2021 г. 12:11
Китай запретит использование одноразового пластика на авиарейсах
Китай запретит использование одноразового пластика на авиарейсах
31 мая 2021 г. 11:29
В Баку судья застрелил жену - ДОПОЛНЕНО
В Баку судья застрелил жену - ДОПОЛНЕНО
31 мая 2021 г. 09:47
В Азербайджане в аэропорту произошла драка между должностными лицами - ОБНОВЛЕНО
В Азербайджане в аэропорту произошла драка между должностными лицами - ОБНОВЛЕНО
2 июня 2021 г. 18:35
Алексей Шварев: После событий в Ходжалы я решил, что буду с Азербайджаном до конца
ФотоАлексей Шварев: После событий в Ходжалы я решил, что буду с Азербайджаном до конца
2 июня 2021 г. 09:38
Посольство отслеживает ситуацию с избиением азербайджанцев в Киеве - ОБНОВЛЕНО
ФотоПосольство отслеживает ситуацию с избиением азербайджанцев в Киеве - ОБНОВЛЕНО
29 мая 2021 г. 15:23
Президент: Мы создадим такой Агдам, который станет примером для всего мира
Президент: Мы создадим такой Агдам, который станет примером для всего мира
29 мая 2021 г. 01:32
В Баку 7-летний мальчик за рулем насмерть задавил брата
В Баку 7-летний мальчик за рулем насмерть задавил брата
29 мая 2021 г. 12:15

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi