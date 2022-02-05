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Стали известны финалисты мини-футбольного чемпионата Европы

Стали известны финалисты мини-футбольного чемпионата Европы Сборная Португалии по мини-футболу в полуфинале чемпионата Европы, который проходит в Нидерландах, обыграла Испанию со счетом 3:2.
Футбол
5 февраля 2022 г. 01:25
Стали известны финалисты мини-футбольного чемпионата Европы

Сборная Португалии по мини-футболу в полуфинале чемпионата Европы, который проходит в Нидерландах, обыграла Испанию со счетом 3:2.

Как передает Report, испанцы вели после первого тайма полуфинальной встречи со счётом 2:0. Первый гол они забили уже на 17-й секунде матча. Во втором тайме португальцы перевернули игру, забив три безответных мяча. Отличились Бруну Коэлью на 29-й минуте и Зикки дважды на 32-й и 39-й минутах встречи.

Таким образом, в финале Евро Россия сыграет с Португалией. В матче за третье место Украина встретится с Испанией. Оба противостояния состоятся в воскресенье, 6 февраля.

Напомним, 4 февраля сборная России по мини-футболу в первом полуфинале чемпионата Европы обыграла Украину со счетом 3:2.

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