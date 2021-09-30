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Стали известны финалисты Кубка Либертадорес

Стали известны финалисты Кубка Либертадорес Бразильский футбольный клуб "Фламенго" со счетом 2:0 обыграл эквадорскую "Барселону Гуаякиль" в ответном полуфинальном матче Кубка Либертадорес.
Футбол
30 сентября 2021 г. 07:59
Стали известны финалисты Кубка Либертадорес

Бразильский футбольный клуб "Фламенго" со счетом 2:0 обыграл эквадорскую "Барселону Гуаякиль" в ответном полуфинальном матче Кубка Либертадорес.

Как передает Report, встреча прошла в Гуаякиле.

Два гола на свой счет записал Бруно Энрике (18-я и 50-я минуты). Первая встреча, прошедшая 23 сентября в Рио-де-Жанейро, завершилась со счетом 2:0, дубль в той игре также оформил Бруно Энрике. По итогам двух матчей "Фламенго" вышел в финал, где сыграет с бразильским "Палмейрасом", который является действующим обладателем трофея.

Отметим, что "Палмейрас" и "Фламенго" ранее не встречались в рамках Кубка Либертадорес. Бразильские команды сыграют в финале турнира в четвертый раз.

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