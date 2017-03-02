Стали известны детали перехода полузащитника мадридского "Реала" в "Херенвен"

Баку. 2 марта. REPORT.AZ/ Стали известны любопытные детали перехода полузащитника мадридского "Реала" Мартина Эдегора в "Херенвен" на правах аренды, сообщает Report со ссылкой на El Confidencial.

Аренда норвежского футболиста в голландском клубе оформлена на очень выгодных для испанского гранда условиях: за каждый матч, в котором Эдегор не выйдет на поле, "Реал" получит от "Херенвена" 40 тыс. евро. До сих пор 18-летний норвежец, считающийся одной из восходящих звёзд мирового футбола, сыграл во всех матчах с участием своей команды.

Аренда Эдегора оформлена до лета 2018 года, но по окончании нынешнего сезона "Реал" имеет право вернуть его в свои ряды.