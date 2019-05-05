Стали известны все медалисты Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Как передаёт Report, это определилось после матчей «Карабах» - «Сабаил» и «Габала» - «Нефтчи».

«Карабах» победил «Сабаил» со счетом 4:0 и стал чемпионом в пятый раз подряд.

Матч «Габала» - «Нефтчи» завершился со счетом 1:3. Тем самым «Нефтчи» завоевал серебряные медали чемпионата.

Несмотря на поражение «Сабаил»у достались бронзовые медали матча. В следующем сезоне «Карабах» выступит в Лиге Чемпионов, а «Нефтчи» и «Сабаил» представят Азербайджан в Лиге Европы. Если располагающийся на 4-м месте «Габала» проиграет в финале Кубка Азербайджана «Сумгайыт»у, что останется вне еврокубков. В этом случае «Сумгайыт» впервые в истории получит право участвовать в еврокубках.