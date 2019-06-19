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Стали известны потенциальные соперники "Нефтчи" и "Габалы" во II квалификационном раунде Лиги Европы

Стали известны соперники "Нефтчи" и "Габалы" во II раунде ЛЕ

Стали известны потенциальные соперники "Нефтчи" и "Габалы" во II квалификационном раунде Лиги Европы УЕФА.

Как сообщает Report, в случае победы флагмана в I раунде над молдавским клубам "Сперанца", он встретится с российским "Арсеналом" (Тула). 

Первый матч состоится в гостях. 

Что касается "Габалы", клуб встретится с победителем матчей между "Динамо" (Тбилиси, Грузия) / "Ла Фиорита" (Сан-Марино) / "Энгордань" (Андорра). 

Отметим, что матчи I квалификационного раунда Лиги Европы пройдут 11-18 июля, а II квалификационного раунда -  25 июля - 1 августа. 

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