Стали известны потенциальные соперники "Нефтчи" и "Габалы" во II квалификационном раунде Лиги Европы УЕФА.

Как сообщает Report, в случае победы флагмана в I раунде над молдавским клубам "Сперанца", он встретится с российским "Арсеналом" (Тула).

Первый матч состоится в гостях.

Что касается "Габалы", клуб встретится с победителем матчей между "Динамо" (Тбилиси, Грузия) / "Ла Фиорита" (Сан-Марино) / "Энгордань" (Андорра).

Отметим, что матчи I квалификационного раунда Лиги Европы пройдут 11-18 июля, а II квалификационного раунда - 25 июля - 1 августа.