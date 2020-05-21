Стали известны результаты тестов всех футболистов "Ювентуса" на коронавирус

Все анализы футболистов итальянского "Ювентуса" на коронавирус показали отрицательный результат.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает пресс-служба клуба.

В среду вся команда сдала тесты на наличие коронавируса, результаты которых оказались отрицательными. До этого на протяжении нескольких дней команда тренировалась на своей базе. Все игроки проводили занятия, соблюдая социальное дистанцирование.

Напомним, что 12 марта "Ювентус" первым из клубов ведущих европейских чемпионатов сообщил о случаях заражений в составе команды. Первым инфицированным стал защитник Даниэле Ругани, позднее стало известно о заболевании полузащитника Блеза Матюиди и нападающего Пауло Дибалы. В апреле все трое сдали ряд отрицательных тестов и заявили о восстановлении.