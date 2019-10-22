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Стали известны претенденты на приз лучшему молодому футболисту мира

Стали известны претенденты на приз лучшему молодому футболисту мира

Стали известны претенденты на приз лучшему молодому футболисту мира по версии журнала France Football.

Как сообщает Report, в число претендентов на приз лучшему молодому футболисту мира по версии журнала France Football - "Трофей Копа" вошли англичанин Джейдон Санчо ("Боруссия" Дортмунд), немец Кай Хаверц ("Байер"), нигериец Самуэль Чуквуэзе ("Вильярреал"), голландец Маттейс де Лигт ("Ювентус", выступал в прошлом сезоне за "Аякс"), француз Маттео Гендузи ("Арсенал"), португалец Жоау Фелиш ("Атлетико", в прошлом сезоне выступал за "Бенфику"), Ли Кан Ин из Южной Кореи ("Валенсия"), итальянец Мойзе Кин ("Эвертон", в прошлом сезоне выступал за "Ювентус"), украинец Андрей Лунин ("Вальядолид", в прошлом сезоне также выступал за "Леганес") и бразилец Винисиус Жуниор ("Реал" Мадрид).

На звание лучшей футболистки прошлого года претендуют американки Меган Рапино, Роуз Лавелль и Тобин Хит, голландки Лике Мартенс и Сари Ван Венендал, француженка Венди Ренар, бразильянка Марта, норвежка Ада Хегерберг, шведки Косоваре Асллани и София Якобссон.

Напомним, что вручение премий состоится 2 декабря в Париже.

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