Стали известны претенденты на приз лучшему молодому футболисту мира по версии журнала France Football.

Как сообщает Report, в число претендентов на приз лучшему молодому футболисту мира по версии журнала France Football - "Трофей Копа" вошли англичанин Джейдон Санчо ("Боруссия" Дортмунд), немец Кай Хаверц ("Байер"), нигериец Самуэль Чуквуэзе ("Вильярреал"), голландец Маттейс де Лигт ("Ювентус", выступал в прошлом сезоне за "Аякс"), француз Маттео Гендузи ("Арсенал"), португалец Жоау Фелиш ("Атлетико", в прошлом сезоне выступал за "Бенфику"), Ли Кан Ин из Южной Кореи ("Валенсия"), итальянец Мойзе Кин ("Эвертон", в прошлом сезоне выступал за "Ювентус"), украинец Андрей Лунин ("Вальядолид", в прошлом сезоне также выступал за "Леганес") и бразилец Винисиус Жуниор ("Реал" Мадрид).

На звание лучшей футболистки прошлого года претендуют американки Меган Рапино, Роуз Лавелль и Тобин Хит, голландки Лике Мартенс и Сари Ван Венендал, француженка Венди Ренар, бразильянка Марта, норвежка Ада Хегерберг, шведки Косоваре Асллани и София Якобссон.

Напомним, что вручение премий состоится 2 декабря в Париже.