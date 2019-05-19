Стали известны цены на билеты на матчи чемпионата Европы 2020

УЕФА на официальном сайте опубликовал цены на билеты на матчи финальной стадии чемпионата Европы 2020 года, передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

Самые дешёвые билеты на матчи групповой стадии турнира, а также на четвертьфинальные встречи чемпионата Европы, которые пройдут в Баку, Будапеште и Бухаресте, будут стоить € 30. Билеты на матчи группового этапа в Санкт-Петербурге обойдутся болельщикам в сумму от € 50 до € 185, а билеты на 1/4 финала турнира будут стоить от € 75 до € 225. Самый дорогой билет на финал чемпионата Европы — 2020, который пройдёт в Лондоне, будет стоить € 945.

Первый этап продаж пройдёт с 12 июня по 12 июля 2019 года. Широкой публике будут доступны 1,5 млн билетов.

Чемпионат Европы — 2020 пройдёт с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 городах по всей Европе: Амстердаме, Баку, Бильбао, Будапеште, Бухаресте, Глазго, Дублине, Копенгагене, Лондоне, Мюнхене, Риме и Санкт-Петербурге.