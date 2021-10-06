Стала известна зарплата Роналду в "Манчестер Юнайтед"

Три клуба английской футбольной премьер-лиги - "Норвич", "Лидс" и "Брентфорд" - тратят на зарплату игроков за сезон меньше, чем нападающий Криштиану Роналду зарабатывает в "Манчестер Юнайтед".

Три клуба английской футбольной премьер-лиги - "Норвич", "Лидс" и "Брентфорд" - тратят на зарплату игроков за сезон меньше, чем нападающий Криштиану Роналду зарабатывает в "Манчестер Юнайтед".

Как сообщает Report, такие данные приводит портал Spotrac.

По данным портала, зарплата 36-летнего Роналду составляет около 25 миллионов фунтов за год. Зарплатный фонд "Норвича" на сезон-2021/22 - 24,2 миллиона фунтов, "Лидса" - 17,9 миллиона, "Брентфорда" - 12,8 миллиона.

"Манчестер Юнайтед" лидирует в списке клубов премьер-лиги по суммарным расходам на зарплату футболистов - 226,6 миллиона фунтов. Второе место занимает лондонский "Челси" (162,6 млн), замыкает тройку "Манчестер Сити" (143,1 млн).