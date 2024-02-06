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Стала известна зарплата Мбаппе в "Реале"

Стала известна зарплата Мбаппе в "Реале" Футболист французского "ПСЖ" Килиан Мбаппе будет зарабатывать в мадридском "Реале" €60 млн за сезон.
Футбол
6 февраля 2024 г. 04:04
Стала известна зарплата Мбаппе в Реале

Футболист французского "ПСЖ" Килиан Мбаппе будет зарабатывать в мадридском "Реале" €60 млн за сезон.

Как передает Report, об этом сообщает El Debate.

За подписание контракта с королевским клубом Мбаппе получит бонус в размере € 100 млн.

Футболист перейдет в "Реал" летом 2024 года. Соглашение игрока с испанской командой будет рассчитано на шесть лет.

Мбаппе выступает за "ПСЖ" с 2018 года после перехода из "Монако". Срок контракта с парижским клубом истекает летом 2024 года, поэтому игрок уже может заключить предварительный контракт с "Реалом". О договоренности про переход форварда в состав испанского клуба СМИ сообщили 8 января.

В текущем сезоне Мбаппе принял участие в 25 матчах за "ПСЖ" во всех турнирах, где забил 26 мячей и отдал три голевые передачи. В конце октября Мбаппе стал третьим в голосовании за "Золотой мяч", уступив Эрлингу Холанду из английского "Манчестер Сити" и Лионелю Месси из "Интер Майами" соответственно.

В нынешнем сезоне Мбаппе принял участие в 27 матчах во всех турнирах, в которых забил 28 мячей и записал на свой счет шесть результативных передач.

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