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Стала известна зарплата главы ФИФА

Стала известна зарплата главы ФИФА Журналист Sky Sports Роб Харрис раскрыл уровень зарплаты, получаемый президентом Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино.
Футбол
17 марта 2024 г. 10:52
Стала известна зарплата главы ФИФА

Журналист Sky Sports Роб Харрис раскрыл уровень зарплаты, получаемый президентом Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино.

Как передает Report, глава ФИФА после переизбрания на пост президента организации в 2023 году стал получать больше. Его зарплата в €1,99 млн была увеличена на 33% и составила €2,69 млн. Также он получил бонус за женский чемпионат мира в размере €1,93 млн. Совокупный доход Инфантино составил €4,21 млн.

Инфантино занимает должность президента ФИФА с с 26 февраля 2016 года. Его текущий срок рассчитан до 2027 года. До перехода в ФИФА функционер работал генеральным секретарем Международного центра изучения спорта (CIES).

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

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