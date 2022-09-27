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Стало известно, сколько Катар потратил на проведение ЧМ

Стало известно, сколько Катар потратил на проведение ЧМ На проведение чемпионата мира в Катаре страна-организатор потратила € 208 млрд.
Футбол
27 сентября 2022 г. 15:21
Стало известно, сколько Катар потратил на проведение ЧМ

На проведение чемпионата мира в Катаре страна-организатор потратила 208 млрд. евро.

Как передает Report, об этом сообщает The Sun со ссылкой на Директора по коммуникациям турнира Фатьму Аль-Нуайми.

"Цифра в € 208 млрд, которую часто связывают с чемпионатом мира по футболу, на самом деле является частью этой амбициозной стратегии национального развития и модернизации Катара. Большинство этих масштабных инфраструктурных проектов, которыми будут пользоваться команды и болельщики в 2022 году, такие как новые дороги, метро, ​​аэропорт, отели и другие туристические объекты, были запланированы еще до того, как мы получили право на проведение чемпионата мира по футболу", — сказала Аль-Нуайми.

Сообщается, что лишь € 6,75 млрд было потрачено на стадионы, командные базы и места для болельщиков. Катар построил для турнира семь совершенно новых современных арен, а также модернизировал старый международный стадион "Халифа".

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Версия на английском языке Amount spent by Qatar for WC-2022 announced
Версия на азербайджанском языке Qətərin DÇ-2022 üçün xərclədiyi məbləğ açıqlanıb

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