Стало известно, сколько Катар потратил на проведение ЧМ

На проведение чемпионата мира в Катаре страна-организатор потратила € 208 млрд.

На проведение чемпионата мира в Катаре страна-организатор потратила 208 млрд. евро.

Как передает Report, об этом сообщает The Sun со ссылкой на Директора по коммуникациям турнира Фатьму Аль-Нуайми.

"Цифра в € 208 млрд, которую часто связывают с чемпионатом мира по футболу, на самом деле является частью этой амбициозной стратегии национального развития и модернизации Катара. Большинство этих масштабных инфраструктурных проектов, которыми будут пользоваться команды и болельщики в 2022 году, такие как новые дороги, метро, ​​аэропорт, отели и другие туристические объекты, были запланированы еще до того, как мы получили право на проведение чемпионата мира по футболу", — сказала Аль-Нуайми.

Сообщается, что лишь € 6,75 млрд было потрачено на стадионы, командные базы и места для болельщиков. Катар построил для турнира семь совершенно новых современных арен, а также модернизировал старый международный стадион "Халифа".