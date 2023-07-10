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Стала известна судьба Неймара в ПСЖ

Стала известна судьба Неймара в ПСЖ Бразильский нападающий "Пари Сен-Жермен" Неймар продолжит выступление за французскую команду.
Футбол
10 июля 2023 г. 05:17
Стала известна судьба Неймара в ПСЖ

Бразильский нападающий "Пари Сен-Жермен" Неймар продолжит выступление за французскую команду.

Как передает Report со ссылкой на Goal, форвард был на связи с клубами Английской премьер-лиги (АПЛ), но в обозримом будущем он останется в столице Франции.

Неймар перешел во французский клуб в 2017 году. Парижане заплатили за игрока €222 млн. В его составе он выиграл пять чемпионств во Франции. С 2013 по 2017 год он выступал за испанскую "Барселону". Это был первый для бразильца клуб вне пределов его родины.

В минувшем сезоне нападающий провел 29 матчей за ПСЖ во всех турнирах, в которых забил 18 мячей и сделал 17 результативных передач.

Портал Тransfermarkt оценивает стоимость форварда в €60 млн.

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