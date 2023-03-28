Обнородована статистика по итогам последних матчей II тура отборочного турнира ЕВРО-2024

Сборная Азербайджана, проигравшая оба матча, на данный момент является второй командой, пропустившей больше всего голов в классификации.

Обнародованы статистические показатели по итогам последних матчей второго тура отборочного турнира ЕВРО-2024.

Как сообщает Report, сборная Азербайджана, проигравшая в последних двух матчах, на данный момент является второй командой, пропустившей наибольшее количество голов в классификации.



Команда под руководством Джанни Де Бьязи пропустила 9 мячей в двух матчах. Сборная по этому показателю опережает только Лихтенштейн, в ворота которого было забито 11 мячей.

Гибралтар и Люксембург пропустили по 6 голов, Беларусь - 5 (в одной игре), Сан-Марино, Мальта и Болгария – по 4 мяча.

Сборная Азербайджана входит в число команд, отразивших больше всего ударов по воротам. Команда делит с Финляндией 4-5 места с 10 сэйвами. Юсиф Иманов сделал 8 сэйвов в матче против Австрии, Эмиль Балаев сделал два сэйва в матче со Швецией. Иманов занял 6-е место в общем списке вратарей.

Член национальной сборной Ходжат Хагверди вышел победителем в 6 дуэлях за владение мячом. В настоящее время он занимает по этому показателю 4-6 места.