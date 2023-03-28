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Обнородована статистика по итогам последних матчей II тура отборочного турнира ЕВРО-2024

Обнородована статистика по итогам последних матчей II тура отборочного турнира ЕВРО-2024 Сборная Азербайджана, проигравшая оба матча, на данный момент является второй командой, пропустившей больше всего голов в классификации.
Футбол
28 марта 2023 г. 12:05
Обнородована статистика по итогам последних матчей II тура отборочного турнира ЕВРО-2024

Обнародованы статистические показатели по итогам последних матчей второго тура отборочного турнира ЕВРО-2024.

Как сообщает Report, сборная Азербайджана, проигравшая в последних двух матчах, на данный момент является второй командой, пропустившей наибольшее количество голов в классификации.

Команда под руководством Джанни Де Бьязи пропустила 9 мячей в двух матчах. Сборная по этому показателю опережает только Лихтенштейн, в ворота которого было забито 11 мячей.

Гибралтар и Люксембург пропустили по 6 голов, Беларусь - 5 (в одной игре), Сан-Марино, Мальта и Болгария – по 4 мяча.

Сборная Азербайджана входит в число команд, отразивших больше всего ударов по воротам. Команда делит с Финляндией 4-5 места с 10 сэйвами. Юсиф Иманов сделал 8 сэйвов в матче против Австрии, Эмиль Балаев сделал два сэйва в матче со Швецией. Иманов занял 6-е место в общем списке вратарей.

Член национальной сборной Ходжат Хагверди вышел победителем в 6 дуэлях за владение мячом. В настоящее время он занимает по этому показателю 4-6 места.

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Версия на азербайджанском языке AVRO-2024: Azərbaycan millisi seçmə mərhələdə ən çox qol buraxan ikinci komandadır

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