Стала известна программа очередного тура Премьер-лиги Азербайджана

Баку. 13 февраля. REPORT.AZ/ Обнародован график игр XXII тура Премьер-лиги Topaz. Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт Футбольной лиги, все встречи пройдут в один и тот же день.
Тур стартует в Сумгайыте. Местная одноименная команда встретится с бакинским клубом АЗАЛ.
Демонстрирующая после зимнего перерыва хорошую игру закатальская команда "Симург" на этот раз выйдет на поле с "Карабахом". В этом туре также состоится столичное дебри. "Интер" примет аутсайдера чемпионата - клуб "Баку".
На единственной предстоящей в провинции встрече тура состоится матч между клубами "Габала" и "Нефтчи".
Команда "Габала", потерпевшая неудачу на двух последних турах после успешной игры в третьем круге, на этот раз постарается порадовать своих болельщиков на родном поле. Столичный клуб, потерпевший поражение на одном из трех туров, в последнем туре одержал победу над "Хазар-Лянкяран".
Отметим, что игры между командами "Карабах" - "Симург" и "Габала" - "Нефтчи" начнутся одновременно.
15 февраля (воскресенье)
16:00. "Сумгайыт” – АЗАЛ (Баку)
Сумгайыт, "Kapital Bank Arena”
17:00. "Интер” (Баку) – "Баку”
Баку, "InterArena”
18:00. "Карабах” (Агдам)– "Симург” (Закатала)
Баку, Республиканский стадион им. Тофика Бахрамова
18:00. "Габала” – "Нефтчи" (Баку)
Городской стадион Габалы
Rövşən ƏhlimanoğluАвтор новости