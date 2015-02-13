Стала известна программа очередного тура Премьер-лиги Азербайджана

Баку. 13 февраля. REPORT.AZ/ Обнародован график игр XXII тура Премьер-лиги Topaz. Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт Футбольной лиги, все встречи пройдут в один и тот же день.

Тур стартует в Сумгайыте. Местная одноименная команда встретится с бакинским клубом АЗАЛ.

Демонстрирующая после зимнего перерыва хорошую игру закатальская команда "Симург" на этот раз выйдет на поле с "Карабахом". В этом туре также состоится столичное дебри. "Интер" примет аутсайдера чемпионата - клуб "Баку".

На единственной предстоящей в провинции встрече тура состоится матч между клубами "Габала" и "Нефтчи".

Команда "Габала", потерпевшая неудачу на двух последних турах после успешной игры в третьем круге, на этот раз постарается порадовать своих болельщиков на родном поле. Столичный клуб, потерпевший поражение на одном из трех туров, в последнем туре одержал победу над "Хазар-Лянкяран".

Отметим, что игры между командами "Карабах" - "Симург" и "Габала" - "Нефтчи" начнутся одновременно.

15 февраля (воскресенье)

16:00. "Сумгайыт” – АЗАЛ (Баку)

Сумгайыт, "Kapital Bank Arena”

17:00. "Интер” (Баку) – "Баку”

Баку, "InterArena”

18:00. "Карабах” (Агдам)– "Симург” (Закатала)

Баку, Республиканский стадион им. Тофика Бахрамова

18:00. "Габала” – "Нефтчи" (Баку)

Городской стадион Габалы