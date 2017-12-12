Стала известна причина стычки после матча "Манчестер Юнайтед" - "Манчестер Сити"

Баку. 12 декабря. REPORT.AZ/ Стала известна причина стычки между тренерами и игроками "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити" в подтрибунном помещении по окончании матча 16-го тура чемпионата Англии по футболу.

Как сообщает Report со ссылкой на Marca, насмешки над нападающим "Манчестер Юнайтед" Златаном Ибрагимовичем стали причиной стычки. После матча игроки "Манчестер Сити" танцевали в подтрибунном помещении и пели: "Ибра, ты много говоришь, но мало двигаешься". Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью на португальском языке попросил футболистов гостей вести себя тише, бразильский вратарь соперников Эдерсон вступил в конфликт с Моуринью, в результате чего между двумя командами началась стычка, в которой приняли участие 20 человек.

Футбольная ассоциация Англии в связи с этим открыла дисциплинарное дело.

Отметим, что матч прошел 10 декабря и завершился гостевой победой "Манчестер Сити" со счетом 2:1. Благодаря этому результату клуб упрочил лидерство в чемпионате Англии (46 очков) и стал опережать идущий вторым "Манчестер Юнайтед" (35) на 11 баллов.