Стала известна причина смены Рашада Садыгова на посту главного тренера команды U-19 "Карабаха"

Баку. 6 сентября. REPORT.AZ/ Стала известна причина смены Афтандилом Гаджиевым Рашада Садыгова на посту главного тренера команды U-19 "Карабаха", которая выступит в Юношеской лиге УЕФА.

Об этом Report сообщил исполнительный директор агдамского представителя Амрах Челикел.

Он отметил, что причиной замены является то, что команда "Карабах", капитаном которой является Садыгов, также выступает в групповом этапе Лиги чемпионов: "Ранее "Карабах" получил пропуск в Юношескую лигу как победитель организованной АФФА Лиги U-19. В таком случае выход Садыговым на поле U-19 в качестве главного тренера невозможен. Потому что встречи U-19 "Карабаха" и "Челси" и основных команд приходятся на один день - 12 сентября. Другие матчи группы будут такими же. По этой причине мы посчитали целесообразным временно поручить U-19 Афтандилу Гаджиеву. Мы не исключаем возвращение Р.Садыгова на свой пост в будущем".

Отметим, что встреча между U-19 "Карабаха" и "Челси" 12 сентября в Лондоне по бакинскому времени стартует в 14:05, основных команд – 22:45.