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    Стала известна причина, по которой футболист сборной Азербайджана был указан как гражданин России

    Баку. 20 августа. REPORT.AZ/ Клуб "Крылья Советов" разъяснил ситуацию с футболистом сборной Азербайджана Рамилем Шейдаевым, который на официальном сайте Премьер-лиги России был указан как гражданин РФ.

    В ответ на запрос Report в пресс-службе самарского клуба сообщили, что подобный шаг был принят поскольку в этом случае по закону не нужно разрешение на работу для 22-летнего нападающего: "У него два гражданства: России и Азербайджана. Заявлен он, как гражданин России, так как по закону тогда не нужно разрешение на работу. По этому РПЛ и указывает гражданство России. Но, по правилам футбольным, он является легионером, так как заигранный за другую сборную не может сыграть за сборную России".

    Отметим, что воспитанник российского "Зенита" Рамиль Шейдаев 9 августа расторг договор с турецким клубом "Трабзонспор". В прошлом сезоне на правах аренды он перешел в "Карабах". 17 августа форвард подписал однолетний контракт с клубом "Крылья Советов".

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