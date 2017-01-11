Стала известна причина перехода Павла Пашаева в "Нефтчи"

Баку. 11 января. REPORT.AZ/ Стала известна причина перехода члена азербайджанской сборной Павла Пашаева в бакинский клуб "Нефтчи".

Как сообщает Report со ссылкой на украинский сайт sports.dp.ua, 29-летний защитник обосновал это вероятностью санкций в отношении клуба "Сталь", где он выступает.

Сообщается, что клуб допустил фальсификации при регистрации футболиста. В начале текущего сезона при регистрации защитника в Профессиональной лиге Украины он был указан как украинский легионер. Однако он представил украинский паспорт, несмотря на то, что в тот период Пашаев выступал в сборной Азербайджана.

Главный директор клуба Вардан Исраелян в интервью местной прессе не отрицал вероятность санкций из-за правонарушения. Поэтому ожидается, что Футбольная федерация Украины оштрафует клуб "Сталь".

Отметим, что украинские СМИ заявили, что Павел Пашаев подписал контракт с "Нефтчи" на 1,5 года.