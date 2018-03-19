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    Стала известна причина невызова футболиста "Карабаха" в сборную Албании

    Главный тренер сборной связал это с возрастом экс-капитана команды

    Баку. 19 марта. REPORT.AZ/ Главный тренер сборной Албании Кристиан Пануччи назвал причину невызова футболиста «Карабаха» Анси Аголли на товарищескую игру со сборной Норвегии.

    По сообщениям Report, итальянский специалист назвал причиной невызова экс-капитана сборной, его возраст.

    Пануччи рассматривает других игроков на позицию крайнего левого защитника, на которой выступал Аголли.

    «Во время Чемпионата Европы 2020-го года Аголли будет уже 38 лет. Учитывая этот факт я ищу ему возможного преемника. Поэтому решил не вызывать его в сборную».

    Главный тренер также выразил обеспокоенность тем, что албанские футболисты получают слишком мало игрового времени в местных клубах.

    Кристиан Пануччи, возглавивший сборную в середине 2017-го года, отправил приглашение 4-ым новым футболистам. То же количество основных игроков находятся не в оптимальной игровой форме. Товарищеская встреча со сборной Норвегии состоится 26-го марта в городе Эльбасан на одноименной арене.

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