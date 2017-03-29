Стала известна первая команда, получившая путевку в финал чемпионата мира 2018 года - ВИДЕО

Баку. 29 марта. REPORT.AZ/ Сборная Бразилии стала первой командой, получившей путевку в финал чемпионата мира 2018 года по футболу.

Как передает Report, об этом стало известно после матчей XIV тура отборочного раунда по Южноамериканской зоне. Проиграв на выездном матче сборной Перу со счетом 1:2, национальная команда Уругвая предоставила возглавляемой главным тренером Аденором Леонардо Бакши (Тите) команде возможность обосноваться в первой четверке, напрямую предоставляющей путевку в мундиал.

Бразильцы, одержавшие до этого победу над Парагваем со счетом 3:0, рассчитывали на 5-е место, предоставляющее путевку в "плей-офф".

Отметим, что финал чемпионата мира 2018 года пройдет 14 июня-15 июля в России. Эти соревнования станут 21-м мундиалом для 5-кратного чемпиона мира – сборной Бразилии.