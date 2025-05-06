Стала известна главная трансферная цель "Ливерпуля" на грядущее лето

Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот намерен в это летнее трансферное окно подписать опорного полузащитника из "Штутгарта" Ангело Штиллера.
Как передает Report, об этом сообщает немецкое издание Stuttgarter-Nachrichten.
По информации источника, Слот включил немецкого полузащитника в список приоритетных трансферов. Отмечается, что тренера "Ливерпуля" заинтересовала "тактическая зрелость полузащитника и способность организовывать игру из глубины".
За этот трансфер "Ливерпуль" готов заплатить €60 млн.
Напомним, в текущем сезоне полузащитник провёл 45 игр, в которых отметился четырьмя голами и девятью результативными передачами.