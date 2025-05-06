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Стала известна главная трансферная цель "Ливерпуля" на грядущее лето

Стала известна главная трансферная цель "Ливерпуля" на грядущее лето Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот намерен в это летнее трансферное окно подписать опорного полузащитника из "Штутгарта" Ангело Штиллера.
Футбол
6 мая 2025 г. 06:49
Стала известна главная трансферная цель Ливерпуля на грядущее лето

Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот намерен в это летнее трансферное окно подписать опорного полузащитника из "Штутгарта" Ангело Штиллера.

Как передает Report, об этом сообщает немецкое издание Stuttgarter-Nachrichten.

По информации источника, Слот включил немецкого полузащитника в список приоритетных трансферов. Отмечается, что тренера "Ливерпуля" заинтересовала "тактическая зрелость полузащитника и способность организовывать игру из глубины".

За этот трансфер "Ливерпуль" готов заплатить €60 млн.

Напомним, в текущем сезоне полузащитник провёл 45 игр, в которых отметился четырьмя голами и девятью результативными передачами.

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