Стала известна главная трансферная цель "Баварии " на лето

"Бавария" продолжает следить за центральным полузащитником "Фулхэма" Жоау Пальиньей.

"Бавария" продолжает следить за центральным полузащитником "Фулхэма" Жоау Пальиньей.

Как передает Report, об этом сообщает FCBInside со ссылкой на Sky Sport Deutschland.

По данным источника, подписание 28-летнего полузащитника является главной целью для мюнхенцев в период летнего трансферного окна.

Спортивное руководство "Баварии", а также новый главный тренер Венсан Компани особенно ценят выносливость и физические возможности португальца.

Между "Баварией" и Пальиньей уже существует устная договоренность о переходе. Немцы готовы заплатить за игрока 40-45 миллионов евро, однако неизвестно, устроит ли эта сумма "Фулхэм".