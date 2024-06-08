Стала известна главная трансферная цель "Баварии " на лето

"Бавария" продолжает следить за центральным полузащитником "Фулхэма" Жоау Пальиньей.
Как передает Report, об этом сообщает FCBInside со ссылкой на Sky Sport Deutschland.
По данным источника, подписание 28-летнего полузащитника является главной целью для мюнхенцев в период летнего трансферного окна.
Спортивное руководство "Баварии", а также новый главный тренер Венсан Компани особенно ценят выносливость и физические возможности португальца.
Между "Баварией" и Пальиньей уже существует устная договоренность о переходе. Немцы готовы заплатить за игрока 40-45 миллионов евро, однако неизвестно, устроит ли эта сумма "Фулхэм".