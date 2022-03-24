Стала известна главная трансферная цель "Барселоны"

Нападающий дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд может перейти в "Барселону".
Как передает Report, об этом сообщает
По данным источника, каталонский клуб считает норвежского форварда главной трансферной целью. Также известно, что руководство "Барселоны" не готово предложить Холанду такой же большой контракт, как "Манчестер Сити", который также заинтересован в подписании норвежца.
Холанд выступает за "Боруссию" с сезона-2019/20. В составе «шмелей» норвежец сыграл 52 матча, в которых забил 50 мячей, а также сделал 13 результативных передач. Форвард перешел в дортмундский клуб из "Ред Булл" Зальцбург.
В текущем сезоне чемпионата Германии 21-летний норвежец принял участие в 17 матчах, в которых отметился 16 голами и пятью результативными передачами.