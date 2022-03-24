Стала известна главная трансферная цель "Барселоны"

Нападающий дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд может перейти в "Барселону".

Нападающий дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд может перейти в "Барселону".

Как передает Report, об этом сообщает Sport.es .

По данным источника, каталонский клуб считает норвежского форварда главной трансферной целью. Также известно, что руководство "Барселоны" не готово предложить Холанду такой же большой контракт, как "Манчестер Сити", который также заинтересован в подписании норвежца.

Холанд выступает за "Боруссию" с сезона-2019/20. В составе «шмелей» норвежец сыграл 52 матча, в которых забил 50 мячей, а также сделал 13 результативных передач. Форвард перешел в дортмундский клуб из "Ред Булл" Зальцбург.

В текущем сезоне чемпионата Германии 21-летний норвежец принял участие в 17 матчах, в которых отметился 16 голами и пятью результативными передачами.