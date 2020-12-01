Стала известна дата проведения выборов президента "Барселоны"

Выборы президента "Барселоны" состоятся 24 января 2021 года.

Выборы президента "Барселоны" состоятся 24 января 2021 года.

Как передает Report, об этом сообщается на официальном сайте каталонского клуба.

С 23 декабря 2020 по 11 января 2021 года кандидаты на пост президента "Барселоны" будут собирать подписи в поддержку своего выдвижения. С 15 по 22 января будет проходить активная избирательная кампания. Сообщается, что выборы пройдут не только в Каталонии, но также в Мадриде, Севилье, Валенсии и Пальма-де-Майорке. В голосовании смогут принять участие только фанаты "Барселоны", которые платят взносы и считаются членами клуба.

Напомним, что пост президента каталонского клуба остался вакантным после отставки Хосепа Бартомеу.