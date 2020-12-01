Стала известна дата проведения выборов президента "Барселоны"

Выборы президента "Барселоны" состоятся 24 января 2021 года.
Как передает Report, об этом сообщается на официальном сайте каталонского клуба.
С 23 декабря 2020 по 11 января 2021 года кандидаты на пост президента "Барселоны" будут собирать подписи в поддержку своего выдвижения. С 15 по 22 января будет проходить активная избирательная кампания. Сообщается, что выборы пройдут не только в Каталонии, но также в Мадриде, Севилье, Валенсии и Пальма-де-Майорке. В голосовании смогут принять участие только фанаты "Барселоны", которые платят взносы и считаются членами клуба.
Напомним, что пост президента каталонского клуба остался вакантным после отставки Хосепа Бартомеу.