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Стала известна дата проведения выборов президента "Барселоны"

Стала известна дата проведения выборов президента "Барселоны" Выборы президента "Барселоны" состоятся 24 января 2021 года.
Футбол
1 декабря 2020 г. 00:40
Стала известна дата проведения выборов президента Барселоны

Выборы президента "Барселоны" состоятся 24 января 2021 года.

Как передает Report, об этом сообщается на официальном сайте каталонского клуба.

С 23 декабря 2020 по 11 января 2021 года кандидаты на пост президента "Барселоны" будут собирать подписи в поддержку своего выдвижения. С 15 по 22 января будет проходить активная избирательная кампания. Сообщается, что выборы пройдут не только в Каталонии, но также в Мадриде, Севилье, Валенсии и Пальма-де-Майорке. В голосовании смогут принять участие только фанаты "Барселоны", которые платят взносы и считаются членами клуба.

Напомним, что пост президента каталонского клуба остался вакантным после отставки Хосепа Бартомеу.

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Версия на азербайджанском языке "Barselona"da klub prezidenti seçkisinin vaxtı açıqlandı

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