​Стала известна дата матча "Ювентус" - "Лион"

Определена дата и место проведения матча 1/8 финала Лиги чемпионов между французским "Лионом" и итальянским "Ювентусом".

Как передает Report, об этом сообщил президент "Лиона" Жан-Мишель Ола.

Напомним, что первый матч завершился победой французской команды со счетом 1:0. Ответная встреча была отменена в связи с пандемией коронавируса.

"Матч с "Ювентусом" состоится 7 августа в Турине за закрытыми дверями (без зрителей). Было известно, что УЕФА надеется провести оставшиеся матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы в августе, но не было уверенности в дате или месте проведения.

Если наше обращение об отмене досрочного завершения сезона в Лиге 1 будет безуспешным, то "Лион" и ПСЖ будут уничтожены командами, которые будут играть".