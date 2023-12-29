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Стала известна цель Криштиану Роналду в составе сборной Португалии

Стала известна цель Криштиану Роналду в составе сборной Португалии Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес раскрыл детали разговора с капитаном национальной команды Криштиану Роналду.
Футбол
29 декабря 2023 г. 08:16
Стала известна цель Криштиану Роналду в составе сборной Португалии

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес раскрыл детали разговора с капитаном национальной команды Криштиану Роналду.

Как передает Report, об этом сообщает Maisfutebol.

На счету форварда саудовского "Аль-Насра" 205 матчей и 128 голов в составе сборной Португалии.

"Криштиану был очень близок к фантастической отметке в 200 матчей за сборную, чего ранее никому не удавалось. У нас с ним был разговор с глазу на глаз, но одной подробностью я все же могу поделиться с вами.

Я спросил у него тогда, интересно ли ему сыграть 200 матчей за национальную команду, на что он ответил без тени ухмылки: "Меня интересуют 250 матчей", - приводит слова Мартинеса издание.

Напомним, что Роналду выступает за сборную с 2003 года.

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