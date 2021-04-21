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Стал известен второй финалист Кубка России по футболу

Стал известен второй финалист Кубка России по футболу Московский "Локомотив" обыграл ЦСКА со счетом 3:0 в полуфинале Бетсити - Кубка России по футболу и в финале турнира встретится с самарскими "Крыльями Советов".
Футбол
21 апреля 2021 г. 22:47
Стал известен второй финалист Кубка России по футболу

Московский "Локомотив" обыграл ЦСКА со счетом 3:0 в полуфинале Бетсити - Кубка России по футболу и в финале турнира встретится с самарскими "Крыльями Советов".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, встреча прошла на "РЖД-Арене".

В составе победителей забитыми мячами отметились Франсуа Камано (16-я минута), Иван Обляков (53, автогол) и Гжегож Крыховяк (90+1). На 53-й минуте полузащитник ЦСКА Иван Обляков отправил мяч в свои ворота.

Отметим, что "Локомотив" одержал десятую победу подряд во всех турнирах.

Напомним, что ранее в среду клуб Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ) "Крылья Советов" в полуфинале Кубка России на выезде переиграл "Ахмат" (0:0, 4:1 - по пенальти). Решающий матч турнира пройдет 12 мая в Нижнем Новгороде. Победитель турнира завоюет путевку в основной раунд Лиги Европы следующего сезона.

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