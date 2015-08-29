Определен стадион, на котором пройдут домашние матчи "Габалы" Лиги Европы

Баку. 29 августа. REPORT.AZ/ Клуб "Габала" определил стадион, на котором пройдут домашние матчи в групповом этапе Лиги Европы. Об этом сообщил Report менеджер клуба Сабухи Сафиярлы.

По его словам, "красно-черные" примут соперников не в Габале, а на стадионе Bakcell Arena в Баку. Травяное покрытие стадиона готовят к матчу отборочного тура ЕВРО-2016, который состоится 3 сентября между сборными командами Азербайджана и Хорватии. Первый домашний матч "Габалы" будет сыгран 17 сентября против греческого ПАОК.

Отметим, что клуб "Габала", начиная со II классификационного тура Лиги Европы, проводил домашние матчи на стадионе, расположенном в поселке 8-й километр в Баку. Официально открытая 14 сентября 2012 года арена вмещает 11 тыс. зрителей. На групповом этапе Лиги Европы соперниками "красно-черных" будут "Боруссия" (Дортмунд, Германия), ПАОК (Греция) и "Краснодар" (Россия).