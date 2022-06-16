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Стал известен список номинантов на премию Golden Boy-2022

Стал известен список номинантов на премию Golden Boy-2022 Стал известен список номинантов на премию Golden Boy-2022.
Футбол
16 июня 2022 г. 01:08
Стал известен список номинантов на премию Golden Boy-2022

Стал известен список номинантов на премию Golden Boy-2022.

Как передает Report, итальянское издание Tuttosport опубликовало список 100 футболистов, претендующих на получение награды лучшему молодому игроку в Европе не старше 21 года.

В числе номинантов находятся: полузащитники дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингем и Кари Адейеми, хавбек мадридского «Реала» Эдуарду Камавинга, игроки «Барселоны» — Педри, Фати и Гави, новичок мюнхенской «Баварии» Райан Гравенберх, защитник киевского «Динамо» Илья Забарный и другие.

В 2003 году первым обладателем награды стал на тот момент полузащитник амстердамского «Аякса» Рафаэль ван дер Варт. Действующим обладателем награды от издания Tuttosport является 19-летний хавбек «Барселоны» Педри.

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