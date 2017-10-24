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    Стал известен состав сборной лучших футболистов 2017 года по версии ФИФА

    Об этом стало известно на торжественной церемонии вручения наград организации

    Баку. 24 октября. REPORT.AZ/ Международная федерация футбола (ФИФА) назвала имена футболистов, вошедших в состав сборной 2017 года.

    Как передает Report, об этом стало известно на торжественной церемонии вручения наград организации.

    Полный состав сборной 2017 года по версии ФИФА выглядит следующим образом:

    — голкипер Джанлуиджи Буффон («Ювентус»);

    — защитники: Дани Алвес («Пари Сен-Жермен»), Леонардо Бонуччи («Милан»), Серхио Рамос и Марсело (оба — мадридский «Реал»);

    — полузащитники: Лука Модрич, Тони Кроос (оба — «Реал»), Андрес Иньеста («Барселона»);

    — нападающие: Неймар («Пари Сен-Жермен»), Лионель Месси («Барселона»), Криштиану Роналду («Реал»).

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