Стал известен состав сборной лучших футболистов 2017 года по версии ФИФА

24 октября, 2017 03:13

Баку. 24 октября. REPORT.AZ/ Международная федерация футбола (ФИФА) назвала имена футболистов, вошедших в состав сборной 2017 года. Как передает Report, об этом стало известно на торжественной церемонии вручения наград организации. Полный состав сборной 2017 года по версии ФИФА выглядит следующим образом: — голкипер Джанлуиджи Буффон («Ювентус»); — защитники: Дани Алвес («Пари Сен-Жермен»), Леонардо Бонуччи («Милан»), Серхио Рамос и Марсело (оба — мадридский «Реал»); — полузащитники: Лука Модрич, Тони Кроос (оба — «Реал»), Андрес Иньеста («Барселона»); — нападающие: Неймар («Пари Сен-Жермен»), Лионель Месси («Барселона»), Криштиану Роналду («Реал»).