Стал известен состав сборной лучших футболистов 2017 года по версии ФИФА

Баку. 24 октября. REPORT.AZ/ Международная федерация футбола (ФИФА) назвала имена футболистов, вошедших в состав сборной 2017 года.
Как передает Report, об этом стало известно на торжественной церемонии вручения наград организации.
Полный состав сборной 2017 года по версии ФИФА выглядит следующим образом:
— голкипер Джанлуиджи Буффон («Ювентус»);
— защитники: Дани Алвес («Пари Сен-Жермен»), Леонардо Бонуччи («Милан»), Серхио Рамос и Марсело (оба — мадридский «Реал»);
— полузащитники: Лука Модрич, Тони Кроос (оба — «Реал»), Андрес Иньеста («Барселона»);
— нападающие: Неймар («Пари Сен-Жермен»), Лионель Месси («Барселона»), Криштиану Роналду («Реал»).
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