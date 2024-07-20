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Стал известен самый высокооплачиваемый игрок чемпионата Испании

Стал известен самый высокооплачиваемый игрок чемпионата Испании Полузащитник каталонской "Барселоны" Френки де Йонг занял первое место в рейтинге самых высокооплачиваемых игроков Ла Лиги.
Футбол
20 июля 2024 г. 05:59
Стал известен самый высокооплачиваемый игрок чемпионата Испании

Полузащитник каталонской "Барселоны" Френки де Йонг занял первое место в рейтинге самых высокооплачиваемых игроков Ла Лиги.

Как передает Report, об этом сообщает Capology.

Нидерландский футболист заработает в сезоне-2024/25 гарантировано €37,5 млн. Еще €20,1 млн де Йонг может заработать в качестве бонусов.

Вторую строчку в рейтинге занял польский нападающий "Барселоны" Роберт Левандовски, третьим стал новичок мадридского "Реала" Киллиан Мбаппе.

В топ-10 попали Давид Алаба, Джуд Беллингем, Винисиус Жуниор, Федерико Вальверде, Тибо Куртуа (все — "Реал"), Ян Облак ("Атлетико" Мадрид) и Илкай Гюндоган ("Барселона").

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