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Стал известен самый дорогой футбольный клуб мира

Стал известен самый дорогой футбольный клуб мира Издание Forbes составило рейтинг самых дорогих футбольных клубов мира.
Футбол
31 мая 2023 г. 19:53
Стал известен самый дорогой футбольный клуб мира

Издание Forbes составило рейтинг самых дорогих футбольных клубов мира.

Как передает Report , об этом сообщает Газета.ру.

По данным Forbes, стоимость испанского клуба составляет $6, 07 млрд. На втором месте располагается "Манчестер Юнайтед", стоимость которого оценивается в $6 млрд. Тройку самых дорогих клубов мира замкнула "Барселона" ($5,51). На четвертом месте находится "Ливерпуль" ($5,29). Замкнул пятерку "Манчестер Сити" (4,99).

Также в список самых дорогих клубов вошли мюнхенская "Бавария" ($4,86), французский "Пари Сен-Жермен" ($4,21), лондонский "Челси" ($3,1), "Тоттенхэм" ($2,8) и лондонский "Арсенал" ($2,26).

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Версия на азербайджанском языке Dünyanın ən dəyərli futbol klublarının reytinqi açıqlanıb

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