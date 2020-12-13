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Стал известен победитель мадридского дерби

Стал известен победитель мадридского дерби «Реал» победил «Атлетико» в мадридском дерби в рамках 13-го тура испанской Примеры.
Футбол
13 декабря 2020 г. 02:00

«Реал» победил «Атлетико» в мадридском дерби в рамках 13-го тура испанской Примеры.

Как передает Report, встреча проходила на втором стадионе «Реала» в Мадриде и завершилась со счетом 2:0.

Забитыми мячами отметились Каземиро и Д.Карвахаль.

В текущем чемпионате "Атлетико" с 26 очками в 11 матчах лидирует в турнирной таблице. "Реал" идет третьим, набрав 23 очка в 12 встречах.

Напомним, что "Атлетико" не проигрывал в чемпионате Испании с 1 февраля, когда команда в гостях уступила "Реалу" (0:1). За это время подопечные Диего Симеоне провели в Ла Лиге 26 матчей, одержав 17 побед и девять раз сыграв вничью. "Атлетико" не может одержать победу в мадридском дерби в рамках национального первенства с февраля 2016 года.

В следующем туре "Атлетико" 19 декабря примет "Эльче", "Реал" 16 декабря сыграет дома против "Атлетика" из Бильбао.

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