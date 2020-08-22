Стал известен победитель Лиги Европы

Испанская "Севилья" обыграла итальянский "Интер" в финальном матче Лиги Европы.

Испанская "Севилья" обыграла итальянский "Интер" в финальном матче Лиги Европы.

Как передает Report, встреча завершилась со счетом 3:2.

В составе победителей забитыми мячами отметились Люк де Йонг (12-я и 33-я минута) и Диего Карлос (74). У проигравших отличились Ромелу Лукаку (5, с пенальти) и Диего Годин (36). На 18-й минуте главный тренер "Интера" Антонио Конте получил желтую карточку за споры с судьей.

Для футболиста "Севильи" Хесуса Наваса финал второго по значимости еврокубкового турнира стал вторым в карьере. В первый он вышел в 2007 году, испанец повторил рекорд самой продолжительной паузы между двумя финалами еврокубков для футболиста - 13 лет. Годин, забивавший в финале Лиги чемпионов 2014 года за испанский "Атлетико", стал шестым футболистом в истории, который забивал в финалах двух главных еврокубков. Ранее такое достижение устанавливали англичанин Стивен Джеррард, аргентинец Эрнан Креспо, испанец Педро, датчанин Аллан Симонсен и россиянин Дмитрий Аленичев.

Отметим, что "Севилья" одержала победу в турнире в рекордный шестой раз в истории (до 2009 года турнир назывался Кубок УЕФА). "Интер" делит второе место по числу побед в турнире с несколькими командами, миланский клуб трижды завоевывал этот кубок. "Севилья" в шестой раз вышла в финал турнира, что также является рекордом, итальянский клуб вышел в финал турнира в пятый раз.