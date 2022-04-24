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Стал известен победитель Кубка Испании

Стал известен победитель Кубка Испании В ночь с 23 на 24 апреля в Севилье (Испания) на стадионе «Олимпико де Севилья - Ла Картуха» состоялся финальный матч Кубка Испании сезона-2021/2022.
Футбол
24 апреля 2022 г. 09:24
Стал известен победитель Кубка Испании

В ночь с 23 на 24 апреля в Севилье (Испания) на стадионе «Олимпико де Севилья - Ла Картуха» состоялся финальный матч Кубка Испании сезона-2021/2022.

Как передает Report, «Бетис» обыграл «Валенсию» в серии пенальти и стал обладателем титула.

В основное время команды сыграли вничью со счётом 1:1. На 11-й минуте нападающий «Бетиса» Борха Иглесиас открыл счёт в матче. Форвард «Валенсии» Уго Дуро на 30-й минуте забил ответный гол. В дополнительное время командам забить не удалось.

В серии пенальти полузащитник «Валенсии» Юнус Муса пробил мимо ворот. Решающий 11-метровый удар реализовал защитник «Бетиса» Хуан Гонсалес, вышедший на замену на 105-й минуте встречи.

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