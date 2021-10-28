Стал известен победитель чемпионата Беларуси

Солигорский "Шахтер" досрочно завоевал титул чемпиона Премьер-лиги Беларуси по футболу.

Солигорский "Шахтер" досрочно завоевал титул чемпиона Премьер-лиги Беларуси по футболу.

Как передает Report, команда обеспечила себе чемпионство после победы над "Гомелем" (3:2) в перенесенном матче 15-го тура.

"Шахтер" набрал 68 очков и стал недосягаемым для конкурентов за три тура до окончания сезона. Второе место с десяти очковым отставанием занимает БАТЭ, который сыграл на матч больше. Третьим идет минское "Динамо" (57 очков).

"Шахтер" выиграл титул во второй раз подряд и в третий раз в истории. До этого команда становилась чемпионом в 2005 и 2020 годах.